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К началу сезона отпусков в Nissan подготовили два кемпера. Один из них - на электротяге

07.06.2018 09:47 — Разное | Tut.by  
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Проходящее в эти дни мотор-шоу в Мадриде стало местом премьеры сразу двух «домов на колесах». В основу первого лег электрический однообъемник e-NV200, в то время как второй кемпер создан на базе фургона NV300 с дизельным агрегатом.


В случае с e-NV200 Camper с технической начинкой от хэтчбека Leaf путешественникам желательно жить поблизости от моря или любимого горного кемпинга, ведь главный недостаток тут это малый запас хода — заряда батареи емкостью 40 кВтч в лучшем случае хватит на пробег от 200 до 300 км. Мощность электродвигателя — 109 лошадиных сил.


Переоборудованный в кемпер NV300 для длительных вояжей куда интереснее. Во-первых, он вместительнее (в походной конфигурации может перевозить до шести-семи человек), а за движение отвечает 1,6-литровый турбодизель с отдачей от 95 до 145 «лошадок». К слову, не так давно в Nissan объявили о намерении прекратить продажи своих дизельных автомобилей в Европе — не исключено, что кемпер в итоге получит иной агрегат.


В салоне компактных «домов на колесах» установлены шкафчики и мини-кухня с холодильником, газовой плитой, мойкой и раскладным столиком. Сиденья раскладываются в двухместную кровать, заночевать можно и на «втором этаже» под раскладной крышей с москитной сеткой.


О стоимости новых кемперов на основе серийных фургонов в Nissan не обмолвились. Известно, что компания предложит их всем желающим — но пока только в Испании.

 
 
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Проходящее в эти дни мотор-шоу в Мадриде стало местом премьеры сразу двух "домов на колесах".
 
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