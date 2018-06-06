К началу сезона отпусков в Nissan подготовили два кемпера. Один из них - на электротяге

Проходящее в эти дни мотор-шоу в Мадриде стало местом премьеры сразу двух «домов на колесах». В основу первого лег электрический однообъемник e-NV200 , в то время как второй кемпер создан на базе фургона NV300 с дизельным агрегатом.





В случае с e-NV200 Camper с технической начинкой от хэтчбека Leaf путешественникам желательно жить поблизости от моря или любимого горного кемпинга, ведь главный недостаток тут это малый запас хода — заряда батареи емкостью 40 кВтч в лучшем случае хватит на пробег от 200 до 300 км. Мощность электродвигателя — 109 лошадиных сил.





Переоборудованный в кемпер NV300 для длительных вояжей куда интереснее. Во-первых, он вместительнее (в походной конфигурации может перевозить до шести-семи человек), а за движение отвечает 1,6-литровый турбодизель с отдачей от 95 до 145 «лошадок». К слову, не так давно в Nissan объявили о намерении прекратить продажи своих дизельных автомобилей в Европе — не исключено, что кемпер в итоге получит иной агрегат.





В салоне компактных «домов на колесах» установлены шкафчики и мини-кухня с холодильником, газовой плитой, мойкой и раскладным столиком. Сиденья раскладываются в двухместную кровать, заночевать можно и на «втором этаже» под раскладной крышей с москитной сеткой.





О стоимости новых кемперов на основе серийных фургонов в Nissan не обмолвились. Известно, что компания предложит их всем желающим — но пока только в Испании.