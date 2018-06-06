​«Мечты сбываются». ХI Международный фестиваль творчества детей-сирот и инвалидов открывается в Несвиже

В Несвижском замке сегодня начинается ХI Международный фестиваль творчества воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов.

«Мечты сбываются» – уникальная акция, которая позволяет подросткам с ограниченными возможностями воплотить творческие идеи и выступить на одной сцене с профессионалами. Фестиваль проходит в два этапа: конкурсная программа и гала-концерт. Сегодня конкурсанты попробуют силы в вокале, актёрском мастерстве и танцевальном искусстве.