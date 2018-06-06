Таланты молодости нашей. «На-на», «Ласковый май» и другие кумиры 80-х

«На-На»

Строго говоря, группа «На-На» относится не к эпохе 80-х, а к следующему десятилетию. Продюсерский проект Бари Алибасова создан был в 1989 году, первых солистов он нашёл частично с помощью прослушиваний (Владимир Лёвкин), а частично позвал из группы «Интеграл» (Марина Хлебникова). «На-На» в таком составе выступала на различных конкурсах и фестивалях, за счет необычного исполнения (Алибасов изначально собирался делать шоу-группу) привлекла огромную армию поклонников, но настоящая слава настигла музыкантов только через пару лет. Хлебникова начала сольную карьеру, а в группу пришли еще три солиста-мужчины (Владимир Политов, Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин), и она окончательно оформилась как бойз-бэнд. Собственно, этот состав «На-На» считается «золотым», группа гремела все 90-е, производя хит за хитом. Сейчас от былого величия остались только Политов и Жеребкин, хотя статус квартета поддерживается неукоснительно — солистов в «На-На» по-прежнему четверо. Лёвкин ушел из группы в конце 90-х, когда истёк срок контракта, выступал сольно и занимался благотворительностью; а Асимов начал сольную карьеру, еще работая в «На-На», но долго поддерживать прежнюю популярность не смог.

«Мираж»

Группа неожиданно для себя оказалась в первых рядах тех, кто менял старую советскую эстраду под новые веяния. Начиналось все где-то на уровне подполья — в исполнявшей нью-вэйв группе «Зона активности», но вскоре стиль поменялся. Ее лицом должна была стать студентка Московской консерватории Маргарита Суханкина, но она отказалась выступать на поп-сцене. А вот голосом своим поделилась — почти все будущие солистки «Миража» выступали под записанную ею фонограмму, а сама Суханкина в это время блистала на сцене Большого театра. Это не означает, что другие девушки петь не умели — в конце концов, Наталия Гулькина, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко — выступали потом и сольно, и с другим репертуаром, хотя, конечно, «Мираж» остался для них важным этапом в карьере. Что касается собственно группы, то она менялась с годами, все больше превращаясь в продюсерский проект композитора Андрея Литягина. В 2000-е получилось еще интересней — Суханкина ушла из Большого театра, пела в дуэте с Гулькиной песни «Миража» (с разрешения Литягина), а набранный продюсером состав был объявлен «юношеским Миражом».

«Ласковый май»

Один из самых громких музыкальных проектов времен перестройки был создан из воспитанников детского дома из Оренбурга. Поначалу группа была известна только у себя в регионе, но потом на пути юных музыкантов появился Андрей Разин, администратор из «Миража», который почувствовал коммерческий потенциал подростков и увез их в Москву. Ну а дальше случилась известная всем история успеха — «Белые розы» звучали отовсюду, а солист Юра Шатунов в одночасье стал кумиром миллионов советских девчонок. Толика славы доставалась и остальным участникам «Ласкового мая», так что у группы все было хорошо. Даже презрение старых советских рокеров и полученное от них прозвище «Майский лай» не могло испортить настроение молодым хорошо зарабатывающим певцам, которые собирали стадионы. Закончилась сказка в 1991-м — группа распалась, Шатунов уехал в Германию, выучился там на звукорежиссера, а потом начал сольную карьеру. В конце 2000-х вышел художественный байопик «Ласкового мая», после которого Разин вместе с одним из первых солистов Сергеем Серковым снова собрал группу. Шатунов к бывшим коллегам не присоединился.

«Комбинация»

Группа появилась во многом благодаря успеху «Миража» в его поп-версии и ажиотажу вокруг «Ласкового мая». Впрочем, не обошлось и без влияния вездесущего Алибасова — именно он посоветовал администратору «Интеграла» и бывшему сотруднику ОБХСС Александру Шишигину собрать в родном Саратове женскую поп-группу. С репертуаром помог композитор Виталий Окороков, он же привел в группу будущую звезду Алену Апину, и в 1989-м вся страна танцевала не только под «Белые розы», но и под «Russian Girls». Потом были еще хиты — «American boy», незабвенный «Бухгалтер» и еще более незабвенные «Два кусочека колбаски», которые случились уже без Апиной, отправившейся в сольное плавание, а с новой певицей — Светланой Кашиной. Группа, наверное, могла бы работать и дальше, но в 1993 году погиб Шишигин, без которого вскоре все развалилось. Сейчас «Комбинация» собирается только для сборных ностальгических концертов.

«Кар-Мэн»

Эта группа существовала лишь пару лет, но след в истории отечественной музыки оставила глубокий. К 80-м она тоже относится условно, но именно в том десятилетии Сергей Лемох (настоящая фамилия Огурцов) познакомился с Богданом Титомиром. Знакомство было тесным: оба работали музыкантами у певца Владимира Мальцева. Мальцев, кстати, был первым исполнителем песни «Париж, Париж» (сочиненной Лемохом), но именно в версии «Кар-мен» эта композиция стала настоящим хитом. Организатором дуэта выступил Аркадий Укупник, который заметил ярких музыкантов и позвал их в свой продюсерский проект. Пели, в основном, про географию, что в конце 80-х и начале 90-х было чрезвычайно модным. Но исполнители и сами задавали моду, пусть и недолго — уже в 1991 году Титомир ушел из группы, и сейчас, спустя годы, образ сольного Титомира, признанного первым российским рэпером, смешался с образом участников «Кар-мен» самого начала 90-х. Лемох после ухода компаньона долго тянул группу на себе, а Титомир вернулся к музыкальной деятельности только в 2000-е. Он снял клип «Делай, как я!», вел на российском MTV программу «Звезда стриптиза», а потом записал и новый сольный альбом.

«Трудное детство»

Группа с таким названием появилась в медиапространстве середины 80-х, мелькнула несколько раз на ТВ и на концертах, после чего исчезла. Но на самом деле «Трудное детство» — это короткий эпизод в карьере певца, композитора и шоумена Владимира Маркина. Профессионального музыкального образования у него нет — он окончил электромеханический факультет Московского энергетического института. Но еще в школе организовал собственную группу, потом направлял культурно-массовую работу в институте, руководил самодеятельностью, а потом и вовсе уехал в Алушту продвигать культуру в местном спортивно-оздоровительном лагере. В начале 80-х Маркин оказался в передаче «Веселые ребята», познакомился там с Андреем Кнышевым и Сергеем Шустицким — с ними и создал потом «Трудное детство». Всесоюзная известность к этой группе (скорее, к самому Маркину) пришла после участия в «Утренней почте» с песней «Я готов целовать песок». Этим успехом он воспользовался на все сто. Маркин сочинил песни «Сиреневый туман», «Самый симпатичный во дворе», «Белая черёмуха», «Царевна Несмеяна», которые в те годы гремели на весь Союз. После бум прошел, а популярность осталась. Маркин был ведущим на телевидении (передача «Сиреневый туман»), депутатом в одном из районов Москвы, долгие годы директорствовал в ДК МЭИ. Ну и периодически возвращается в молодость, соглашаясь быть ведущим «Дискотеки 80-х».

«Форум»

Тот «Форум», о котором идет речь, появился в 1984 году с приходом в группу молодого солиста Виктора Салтыкова. Собственно, именно его голос и сделал эту команду, которая играла что-то вроде электропопа, популярной по всему СССР. Хиты «Форума» крутили по всем дискотекам — «Белая ночь», «Улетели листья», «Островок», были эфиры на телевидении, участие в «Музыкальном ринге» и «Песне года». А через три года Салтыков ушел в «Электроклуб», сменив там еще не слишком знаменитого Игоря Талькова. Впрочем, тогда весь музыкальный мир страны был сплетен в единое целое, и никто не удивлялся, что за микрофон «Форума» встал Сергей Рогожин из рок-группы «АукцЫон». Салтыков же блистал и в «Электроклубе» с привычным репертуаром — одни «Кони в яблоках» чего стоят. В 1990 году он ушел и из этой группы, которая постепенно превратилась в аккомпанирующий состав для Татьяны Овсиенко. А «Форум», во многом благодаря Рогожину, сумел удержаться. Так что когда Салтыков все же вспомнил о своих корнях (дело было уже в 2000-е), два солиста объединились. Впрочем, это была отдельная программа «Форум — золотые голоса», к нынешнему составу группы отношения не имеющая.