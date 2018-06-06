Могилевский марафон пройдет 23 июня. На него зовут бегунов и велосипедистов

Могилевский марафон пройдет 23 июня в лесу за военным городком около деревни Голынец. Дистанции — для велосипедистов и бегунов разного возраста и подготовки. Есть и семейный маршрут. Участвовать в мероприятии может каждый, кто готов испытать себя.



Фото: Марина Ремизова, vk.com/tvoymarathon

Велосипедных дистанций несколько: большой веломарафон — 80 км, малый веломарафон — 35 км, семейный веломарафон — 21,8 км. Для участников обязательно наличие шлема. Протяженность бегового марафона — также 21,8 км. Треки проложены, в основном, по лесным тропинкам, но есть и участки с песком.

Участие в Могилевском марафоне платное. Стоимость — 15−30 рублей. Купить билет можно тут . В стоимость входят горячий обед, памятный сувенир о мероприятии. Участникам веломарафона можно подготовить велосипед к дистанции со скидкой в мастерской «Ровар».

Расписание Могилевского марафона:

10.00 — 12.00 — регистрация участников, размещение в базовом лагере;

12.00 — торжественное открытие, брифинг;

12.30 — старт на дистанции большого веломарафона;

12.40 — старт на дистанции малого веломарафона;

12.50 — старт на дистанции семейного веломарафона и бегового марафона;

19.00 — закрытие финиша, подведение результатов и награждение победителей.

Более подробную информацию о марафоне смотрите тут .