Пожар в лакокрасочном цехе в Дзержинске ликвидирован

6 июня спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Информация об инциденте поступила в службу спасения днём 6 июня. До прибытия спасателей работник предприятия пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Когда на место прибыли подразделения МЧС, пламя выбивалось на крышу здания.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По предварительной версии произошло возгорание лакокрасочных отложений на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха. Причина пожара устанавливается.