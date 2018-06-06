Дмитрий Демидюк рассказал о системе раздельного сбора отходов на Кобринщине

Вторсырьё – не мусор!

За прошлый год в Кобринском районе образовалось более 45,3 тысячи тонн отходов. Для наглядности: чтобы перевезти такую массу, понадобится 2250 самосвалов «МАЗ», которые, если их выстроить в одну линию, растянутся более чем на 17 километров. Более 39 тысяч тонн из этих отходов были захоронены. Только 3,3 тысячи тонн прошло через сортировочно-перегрузочную станцию – из них было извлечено 1 тысяча 340,1 тонны вторичных материальных ресурсов. Даже простая логика подсказывает, что это очень мало. Как работает система раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов на Кобринщине, с какими проблемами сталкивается, и почему кобринчане зачастую игнорируют раздельный сбор мусора, рассказывает начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Кобринского райисполкома Дмитрий Демидюк.

— Несмотря на то, что коммунальные отходы могут быть использованы в качестве вторичного сырья, основная их часть вывозится на полигоны для захоронения, что приводит к выводу из оборота значительного количества земельных ресурсов и увеличению степени загрязнения окружающей среды. С целью уменьшения объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигоне и снижения нагрузки на окружающую среду в Кобринском районе существуют следующие механизмы вовлечения в гражданский оборот вторичных материальных ресурсов: сеть приемных (заготовительных) пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья; система раздельного сбора коммунальных отходов посредством установки специальных контейнеров для сбора отдельных видов вторичного сырья; сортировка отходов на станции сортировки коммунальных отходов. Следует помнить, что вторичные материальные ресурсы – это совокупность отходов производства и потребления, которые можно использовать в качестве основного или вспомогательного материала для выпуска продукции.

— Как осуществляется заготовка вторсырья на Кобринщине?

— В Кобринском районном потребительском обществе имеется 3 приёмно – заготовительных пункта (2 в г. Кобрине и 1 в Городце). Кроме того, заготовка стеклоотходов осуществляется на 4 стекло-приемных пунктах, организована заготовка вторичного сырья от населения в сельских магазинах. Сбор крупных объемов вторичных материальных ресурсов в сельских населенных пунктах осуществляется транспортом Кобринского райпо по заявлениям граждан. Также в районе осуществляют деятельность 3 стационарных и 1 передвижной заготовительный пункт КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», осуществляющий заготовку вторичного сырья по заявкам граждан, 3 приемно-заготовительных пункта ПУ «Кобринресурсы» ОАО «Брестоблресурсы», по одному приемному пункту у частного торгового унитарного предприятия «Аскид-В» и ООО «ДВ Эколоджи», пункт приема тарного стеклобоя Брестского филиала ЗАО «Минский завод виноградных вин».

— А как работает система раздельного сбора?

— Для обеспечения охвата населения раздельным сбором твердых коммунальных отходов ведётся работа по оснащению дворовых территорий многоэтажной застройки специальными контейнерами для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов. На 1 января 2018 года на территории Кобринского района установлено 684 контейнера объемом 0,75 кубометра для раздельного сбора вторичного сырья, в том числе 327 – для сбора стеклоотходов, 333 – для сбора ПЭТ-отходов, 24 – для сбора макулатуры. Сортировка смешанных коммунальных отходов осуществляется на сортировочно-перегрузочной станции КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», на которой оборудованы площадки для складирования прессованных вторичных материальных ресурсов, складирования отходов металла, древесины. Станция оснащена специализированным оборудованием для промышленной сортировки вторичных материальных ресурсов. На станции осуществляется досортировка ПЭТ- и стеклоотходов, металла, извлекаемых из контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов. Организована сортировка смешанных отходов из контейнеров объемом 12 кубометров. Для сбора смешанных отходов используется 550 контейнеров объемом 0,75 кубометра и 51 контейнер объемом 12 кубометров.

— Иными словами, возможности для сбора есть. Почему же вторсырьё по-прежнему уходит захоронения вместе с настоящим мусором?

— Потому что многие люди по-прежнему выбрасывают все отходы в один контейнер. Есть случаи, когда некоторые принципиально не сортируют отходы. Между тем цивилизованный мир постепенно приходит к осознанию того факта, что сортировать мусор – это так же естественно, как убирать у себя в доме, или уходя выключать за собой свет или воду. Сортируя отходы, мы не только сберегаем нашу экологию, но и вносим свой вклад в экономику нашей страны. Нужно просто понять это и начать с себя. Могу сказать, что я сортирую мусор, и мои знакомые, глядя на меня, тоже начали его сортировать. Хороший пример всегда находит отклик. В частности, сегодня его подают наши дети, что наглядно подтвердил месячник по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов. Отделом образования, спорта и туризма райисполкома собрано 42,6 тонн макулатуры. По результатам проведенного месячника классы и группы, которые стали победителями, на последнем звонке будут награждены грамотами и сладкими призами. Лучшие показатели по объёму собранной макулатуры из расчёта на одного учащегося достигнуты в Минянской средней школе, в СШ № 3 г. Кобрина и в Гимназии г. Кобрина. Уже сегодня эти ребята вместе со своими родителями и педагогами занимают активную гражданскую позицию и заботятся о будущем нашей земли. И нам, взрослым, есть чему у них поучиться.





Беседовал Дмитрий БЕЛОВ,

На снимке автора: сбор макулатуры в Минянской средней школе