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Минлесхоз отвечает на вопросы о запрете на посещение лесов

07.06.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В наших лесах по–настоящему жарко. Число районов страны, где введен запрет на их посещение, уже больше пятидесяти. Вся Гомельщина, почти вся Брестчина и Гродненщина, а также Докшицкий и Столбцовский районы. Пожароопасная ситуация! Увы, и прогноз погоды пока категоричен: «без осадков»... В Министерстве лесного хозяйства ответили на пять вопросов, связанных с запретом посещать леса, которые люди задают наиболее часто.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56193.php

Минлесхоз отвечает на вопросы о запрете на посещение лесов


1. Для чего вводится запрет на посещение лесов? Кто и когда принимает такое решение?

— Для обеспечения безопасности людей, а также сохранности лесного фонда. Подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами — в частности, для прогулок, отдыха на природе, а также запрет на въезд всякого транспорта, за исключением служебного. Решение по каждому конкретному району принимают местные исполкомы. Ключевым фактором являются погодные условия: если на улице сухо и жарко, а пожар может возникнуть от малейшей искры, тогда и вводятся ограничения.

2. Что делать, если дорога к даче ведет через лес? И как быть со сбором грибов и ягод?

— Важно понимать, что запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. Аналогичная практика распространяется и на сбор ягод и грибов. В таком случае данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны.

3. Если в районе запрет на посещение лесов не введен, могу ли я выехать на природу, разжечь костер? Поставить мангал или решетку для гриля?

— Безусловно, но важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Запрещается разводить костры в хвойниках и молодняках, на ветровалах и буреломах, торфяниках, в местах с подсохшей травой. Разрешается (за редким исключением) — на специальных обустроенных площадках, окаймленных противопожарной траншеей — минерализованной полосой шириной не менее 25 сантиметров, а также в местах, где огонь не сможет повредить кроны, стволы и корневые растущих деревьев. Костер, кстати, после пикника должен быть потушен полностью.

4. Какое наказание ждет тех, кто нарушит запрет?

— Административная ответственность. В лучшем случае предупредят устно либо же выпишут штраф на сумму до 25 базовых величин. Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер санкций может удвоиться.

5. Как узнать, в каких регионах запрещено посещение лесов?

— На официальном сайте Министерства лесного хозяйства — www.mlh.by — в рубрике «Правила поведения в лесу». Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой регионы, где на данный момент действует запрет, отмечены красным цветом. Кроме того, на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям — www.mchs.gov.by, а также в специальном мобильном приложении «Помощь рядом».

К СВЕДЕНИЮ

В чернобыльской зоне отчуждения на стороне Украины произошел пожар. Огонь вспыхнул в 10–километровой зоне вокруг атомной станции.

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, задымление было обнаружено в лесном массиве утром 5 июня. Горели трава и кустарник. Пожар охватил 12 гектаров территории. Пока окончательно с огнем справиться не удалось... 

За развитием чрезвычайной ситуации у соседей пристально следили и у нас. В МЧС сообщили о принятых мерах:

— В целях усиления контроля радиационной обстановки Гидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно–экологического мониторинга на территории Гомельской области. Работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС находятся в контакте со своими украинскими коллегами.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, радиационная обстановка на территории нашей страны осталась прежней. Мощность дозы гамма–излучения соответствует многолетним значениям. Как и прежде, повышенные уровни зарегистрированы лишь в городах Брагин и Славгород, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения.

 
 
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В наших лесах по–настоящему жарко. Число районов страны, где введен запрет на их посещение, уже больше пятидесяти. Вся Гомельщина, почти вся Брестчина и...
 
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