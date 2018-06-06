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Начало дачного лета: цветы, урожай и стрекозиная камасутра

07.06.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ещё только начало лета, а такое впечатление, будто оно уже заканчивается. После небольшого похолодания, мне кажется, что завтра наступит осень. Тем более, что в подвал уже отправилось с десяток банок соленых огурцов, выращенных в теплицах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56190.php

Начало дачного лета: цветы, урожай и стрекозиная камасутра

Отцвели разноцветные кусты рододендронов, дачный участок украсили различные виды пионов и ирисов, клематис оплёл звёздочками цветов входные арки. Вот-вот распустятся лилии. Вдобавок к нашим кошкам у соседей появился новый жилец - добрейший спаниель Ронни. Выпускать его на волю нельзя – капец цветам и грядкам. Поэтому, чтобы не скучал в домике, пока хозяева работают, его привязывают к колышку, как какую-нибудь игривую козочку. Лучший друг собаки тот, кто подкидывает ему игрушку.

На поверхности водоёмов распустились разноцветные нимфеи, сидя на её широких листьях, лягушки по вечерам устраивают свои концерты. Над водой носятся стрекозы, устраивая в воздухе и на земле какую-то камасутру. Немного фактов об этих удивительных насекомых: Стрекозы – быстрые и поворотливые. Это лидеры по скорости движения среди насекомых. Обычный темп их движения составляет 30 км/ч, но в случае острой необходимость они могут развивать скорости 57 км/ч и больше. Стрекозы знамениты не только своей скоростью, но универсальной техникой пилотажа. Благодаря обтекаемым формам и возможности использования каждого из четырех крыльев в отдельности, они могут молниеносно менять не только скорость, но и направление полета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56190.php

Начало дачного лета: цветы, урожай и стрекозиная камасутра

Уникальное строение глазного яблока, благодаря которому угол зрения составляет порядка 360 градусов, поэтому стрекоза мгновенно реагирует на любые изменения вокруг. Это облегчает процесс охоты. Зрение у этого маленького насекомого намного острее, чем у человека. 30 тысяч мельчайших фасетов, напоминающих по строению мозаику, позволяют различать даже ультрафиолетовое излучение. Необычное строение глаза дает возможность уверенно ориентироваться этим насекомым в пространстве.

Особенностью такого строения является то, что нижние фасетки способны различать формы, а верхние цветовую гамму изображения. Стрекоза – охотник, который всегда бросается на добычу снизу в воздухе и даже прямо налету. Ее фасеточное зрение в верхней части глаз дает возможность остро реагировать на голубой и ультрафиолетовый свет, поэтому охота в небе у нее в прерогативе. У стрекоз стремительная хватка, которая с помощью нижней губы дает ей возможность налету схватить и зафиксировать добычу. Вырваться из этих объятий бывает довольно трудно, поскольку на конце верхней губы находятся специальные клешни, которые она вонзает глубоко в тело добычи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56190.php

Начало дачного лета: цветы, урожай и стрекозиная камасутра

Эти клешни могут разгрызать даже самые крепкие панцири. Стрекозы только с виду такие стройные и изящные, но они могут справиться с добычей, которая превосходит их в размерах. Это полезные и самые прожорливые хищники, которые за день могут поедать порядка 40-50 штук вредных насекомых, среди которых в приоритете мухи и комары. Стрекозы начинают охоту, как только начинает светать, а при наступлении сумерек они ищут убежище в растительности. В таком состоянии без лишних телодвижений на листьях стрекозы спят всю ночь.

Стрекозы обладают ограниченным обонянием, которое позволяет чувствовать только некоторые запахи. У них отсутствует слух, но они способны различать звуковые колебания с помощью своих антеннок – усиков и у оснований крыльев. Стрекоза – это хищник, который охраняет свою территорию. Каждая особь имеет свою территорию, на которой вся добыча принадлежит ей. В случае проникновения сородичей она вынуждена драться за нее. Стрекозы налету могут все: не только ловить добычу, поглощать ее, но и спариваться. При этом только у самцов этих насекомых имеется вторичный копулятивный аппарат, которым они извлекают семя предшественника из самки, а потом только оплодотворяют ее своим семенем.

Сам процесс спаривания продолжителен в виду того, что самец выделяет капсулу, в которой находятся сперматозоиды, и носит ее с собой до тех пор, пока не найдет самку. Поскольку и процесс спаривания происходит в воздухе, то в этот период очень часто насекомые летают сцепленные вместе. Личинки стрекозы, которые обитают в водной среде, активно используют рыболовы для наживки.

 
 
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Ещё только начало лета, а такое впечатление, будто оно уже заканчивается. После небольшого похолодания, мне кажется, что завтра наступит осень. Тем более, что в...
 
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