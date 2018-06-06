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Два мощных взрыва в Багдаде: 18 погибших
В Багдаде прогремело два мощных взрыва. Погибли не менее 18 человек, около ста получили ранения.
Всё случилось на востоке иракской столицы вблизи мечети. Взрывные устройства сработали почти одновременно. Среди погибших – двое детей. Взрывной волной повреждены несколько домов. Власти уже объявили произошедшее терактом.
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Погибли не менее 18 человек, около ста получили ранения.
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