​Два мощных взрыва в Багдаде: 18 погибших

В Багдаде прогремело два мощных взрыва. Погибли не менее 18 человек, около ста получили ранения.

Всё случилось на востоке иракской столицы вблизи мечети. Взрывные устройства сработали почти одновременно. Среди погибших – двое детей. Взрывной волной повреждены несколько домов. Власти уже объявили произошедшее терактом.