Француз второй раз за два года выиграл миллион евро в лотерею

Невероятным везением может похвастать житель юго-востока Франции. Менее чем за два года ему дважды удалось сорвать джек-пот национальной лотереи «Мой миллион».

Первый раз он стал обладателем крупной суммы в ноябре 2016 года. С тех пор мужчина продолжал играть каждую неделю и в мае 2018 повторил свой невероятный успех, пополнив персональный счёт ещё одним миллионом евро.

Счастливчик не намерен останавливаться на достигнутом и надеется выиграть в третий раз. Он заявил журналистам, что продолжит играть, «поскольку Бог любит троицу».

По мнению математиков, вероятность выиграть миллион евро для одного и того же человека в течение двух лет составляет примерно 1 к 16 триллионам.