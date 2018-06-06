



В Могилевской области больше всего абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике. Об этом корреспонденту сайта сообщил начальник регионального центра тестирования Белорусско-Российского университета Александр Довгалев.

«С учетом того, что разрешено сдавать четыре предмета, человеко-тестов, которые являются одним из основных показателей, зафиксировано 32 524», — уточнил собеседник. — Больше всего желающих сдавать русский язык и математику — 8390 и 4928 абитуриентов соответственно. На третьем месте биология — 3697 человек».

Знание белорусского языка будут проверять 2409 ребят, английского — 2848, немецкого — 395, французского — 98, испанского — 20, китайского — 1. На физику зарегистрировались 2865 парней и девушек, историю Беларуси — 2453, химию — 2077, обществоведение — 1965, географию — 194, Всемирную историю — 184.

Александр Довгалев отметил, что порядок проведения централизованного тестирования в этом году остается прежним. Абитуриентам надо вовремя прийти — за 30 минут до начала тестирования. При себе необходимо иметь пропуск на ЦТ, который выдается при регистрации, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, удостоверение беженца), гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. На ЦТ по физике и химии можно взять с собой калькулятор.

Централизованное тестирование стартует в Беларуси 12 июня с ЦТ по белорусскому языку.