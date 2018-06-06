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Ночью в Гомеле на Красноармейской авто врезалось в дерево, пострадали три человека
Авария произошла в полночь на улице Красноармейской. Троих пострадавших увезла скорая, но перед этим потребовалась помощь спасателей.
21-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем — за пределы левого края проезжей части на тротуар, где врезался в дерево.
В результате ДТП водитель, а также 20-летняя и 22-летняя девушки-пассажиры с травмами госпитализированы. Одна из них в реанимации.
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Авария произошла в полночь на улице Красноармейской. Троих пострадавших увезла скорая, но перед этим потребовалась помощь спасателей.
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