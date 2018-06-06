Ночью в Гомеле на Красноармейской авто врезалось в дерево, пострадали три человека

Авария произошла в полночь на улице Красноармейской. Троих пострадавших увезла скорая, но перед этим потребовалась помощь спасателей.





21-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем — за пределы левого края проезжей части на тротуар, где врезался в дерево.





В результате ДТП водитель, а также 20-летняя и 22-летняя девушки-пассажиры с травмами госпитализированы. Одна из них в реанимации.