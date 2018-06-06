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Поклониться семейной реликвии

07.06.2018 — Разное | Радзiма  
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Поклониться семейной реликвии

Одна из самых старых икон, которая находится в Свято-Богоявленской церкви Глуска, — икона Божией Матери «Утоли моя печали». Ее в 1904 году пожертвовал храму на молитвенную память дворянин Феодот Дмитриевич Севрук.  Внизу холста иконы об этом есть запись. Но святой образ интересен еще и своей особенной историей (она записана на листочке бумаги, прикрепленном с обратной стороны иконы), которую рассказал глусский художник Иван Петрович Булгаков.

Вот этот рассказ: «…До войны, во времена советской власти, в Глуске церковь (Богоявленская. — Авт.) была разрушена, и ее превратили в клуб, а всё внутреннее убранство было разграблено, поломано и выброшено на улицу на глазах у глусчан. Эта икона была разрезана сверху донизу на две половины и валялась на улице. Мой тесть, Иван Севастьянович Юркевич, поднял икону, принес домой и сшил. А затем положил ее  в ящик и занес на чердак своего дома, где она пролежала долгое время. В таком виде она была спрятана от погромщиков в 1930-е годы. Обо всём этом он позже рассказал мне, своему зятю. Когда настало время реабилитации церквей в СССР, я постарался, в силу своих возможностей, как в духовном плане, так и в физическом, вернуть жизнь этому прекрасному и священному творению на радость всем верующим людям. Как я это сделал, можно видеть и догадаться, каким путем я шел, чтобы как можно больше и лучше сохранить ее в первозданном виде, устранив при этом открытые раны на полотне и сплошной порез его. Но этот шрам нашего ХХ века залечить полностью невозможно, да и не нужно. Пусть этот грех останется памятью того, как нельзя жить, следуя такому варварству…»


Поклониться семейной реликвии

Возрожденную икону Божией Матери «Утоли моя печали» Иван Булгаков передал в Свято-Богоявленскую церковь Глуска в 1997 году. Но, несмотря на тщательную реставрационную работу художника, на иконе всё равно видны следы от пореза, от проколов иголкой, появившихся, когда ее сшивали…

До недавнего времени про икону, подаренную в начале ХХ века Свято-Богоявленской церкви, ничего не знали и потомки глусского дворянина Феодота Севрука. А когда узнали о святом образе, приехали посмотреть на него и поклониться семейной реликвии. В Свято-Богоявленском храме Глуска 27 мая побывали три правнучки (одна из них специально прилетела из Канады) и внучка Феодота Дмитриевича Севрука. Чтобы гости смогли поближе увидеть икону, настоятель храма отец Михаил специально снял ее со стены (а висела она довольно высоко).

К слову, икона Божией Матери «Утоли моя печали» не единственная, которую подарили прихожане глусскому храму. Протоиерей Михаил провел небольшую экскурсию по церкви и показал пожертвованные святые образы, отметив, что традиция дарить и при этом увековечивать имя дарителя продолжается и сейчас.

 
 
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Одна из самых старых икон, которая находится в Свято-Богоявленской церкви Глуска, — икона Божией Матери «Утоли моя печали». Ее в 1904 году пожертвовал храму на...
 
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