AliExpress начал блокировать аккаунты покупателей

hotimsk

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире AliExpress начал блокировать аккаунты пользователей, которые постоянно оставляют негативные комментарии и вступают в споры, сообщают СМИ.

AliExpress прибегает к таким мерам в целях защиты своих продавцов от недобросовестных покупателей, которые часто провоцируют споры и требуют возврат денег. Если же вас заблокировали по ошибке, вы всегда сможете подать апелляцию, но торговая площадка имеет право отклонить ее после рассмотрения.

Отмечается, что в последнее время подобн6ые негативные инциденты участились, поэтому онлайн-ритейлер и стал прибегать к радикальным методам в виде блокировки аккаунтов. Оказывается, что онлайн-магазин ведет свой собственный рейтинг пользователей, который постепенно понижается, если человек слишком часто участвует в спорах и провоцирует конфликты. Как только рейтинг доходит до отметки «ноль», пользователя блокируют.

AliExpress начал блокировать аккаунты покупателейAliExpress начал блокировать аккаунты покупателейAliExpress начал блокировать аккаунты покупателейAliExpress начал блокировать аккаунты покупателейAliExpress начал блокировать аккаунты покупателей (Пока оценок нет)
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