Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время. Об этом рассказал муж спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален норвежским СМИ.

По его словам, общая ситуация изменилась. «Мы должны решить, будет ли Дарья продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель», — рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.

Как сообщалось, на днях подруга Домрачевой по белорусской биатлонной команде Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки.

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