Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время
Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время. Об этом рассказал муж спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален норвежским СМИ.
По его словам, общая ситуация изменилась. «Мы должны решить, будет ли Дарья продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель», — рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.
Как сообщалось, на днях подруга Домрачевой по белорусской биатлонной команде Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки.