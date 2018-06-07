Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели — Русый

Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый во время посещения международной специализированной выставки «Белагро-2018», передает корреспондент БЕЛТА.

«Что комментировать решение Россельхознадзора — работать надо. Мы договорились с новым руководством (Минсельхоза России. — Прим. БЕЛТА), с Алексеем Гордеевым мы 8 июня встречаемся, а завтра министры отрабатывают все вопросы. Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели», — сказал Михаил Русый.

Как сообщалось, Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.

Михаил Русый не исключает, что спорные вопросы между странами будут возникать и дальше. «Вопросы всегда будут, нельзя отбрасывать и человеческий фактор: если кто-то не так заполнит сертификат, не ту букву поставит, то этот человек должен быть наказан, но это не говорит, что это некачественная продукция. Я понимаю, что Россия сейчас хочет навести порядок с серым импортом, фальсификацией — и это правильно, но мы должны вместе работать в этом направлении», — уверен вице-премьер.

Он отметил, что на конструктивное взаимодействие нацелено и подписание прогнозных балансов. «Россия согласовала нам балансы, подтвердила по молоку 103% к прошлому году, мы расписали, сколько, как и чего будем поставлять. А сейчас просто должны работать», — добавил Михаил Русый.

Международная специализированная выставка «Белагро-2018» открылась 5 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо «Белагро-2018» во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак».

Источник

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)