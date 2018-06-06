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Emirates планирует отказаться от иллюминаторов в своих самолетах

07.06.2018 10:44 — Разное | Tut.by  
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Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на недавно приобретенных лайнерах Boeing 777−300ER. В них нет иллюминаторов.


Изображение: Arcturus / wikipedia.org

Вместо иллюминаторов со стеклами пассажирам предлагают смотреть на небо и землю за бортом самолета с помощью «виртуальных окон». Там, где в обычных самолетах находятся иллюминаторы, в первом классе Emirates установлены круглые экраны, на которые посредством оптоволокна выводятся изображения с установленных на обшивке самолета камер.

Изображение «настолько качественное, что все выглядит гораздо лучше, чем если смотреть обычными глазами», — говорит президент компании Emirates Тим Кларк.

В будущем компания ставит перед собой задачу перейти к использованию лайнеров, в которых вообще не будет иллюминаторов, говорит он.

«Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь — видите иллюминаторы», — говорит он.

Кларк считает, что это позволит оптимизировать конструкцию самолетов.

«В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше, и тратит намного меньше топлива», — говорит Кларк.

Вопросы безопасности

По мнению профессора британского Университета Крэнфилда Грэма Брейтуэйта, самолеты без окон могут быть небезопасны: бортпроводникам в чрезвычайных ситуациях необходимо самим видеть, что происходит за бортом.

«Стюардессам в случае чрезвычайной ситуации нужно будет проверять обстановку снаружи, чтобы понять, например, нет ли там пламени, перед тем как открыть запасной выход и начать эвакуацию», — говорит профессор.

«Если для этого им нужно будет пользоваться системами, которые зависят от подачи электроэнергии, то такое решение авиационные регуляторы едва ли одобрят с легкостью», — считает он.

Однако в Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят в этом проблем. «Мы не видим никаких сложностей, которые невозможно было бы преодолеть, чтобы обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами», — говорит представитель регулятора.

Еще один возможный недостаток закрытого самолета в том, что подобное новшество может вызвать дискомфорт пассажиров, считает Брейтуэйт.

«Такой самолет легко может вызывать приступ клаустрофобии, а перелеты и так для многих — источник стресса», — говорит он.

«Частота обновления экранов тоже может вызывать непредвиденные побочные эффекты: будут ли они мерцать? Какой будет задержка? Как их свечение будет влиять на пассажиров при долгих перелетах?» — спрашивает он.

Авиаэксперт Джон Стрикленд согласен, что самолет без иллюминаторов прочнее самолета с окнами, и в случае если он окажется легче обычного самолета, то и экономнее.

«Все, что делает самолет легче, помогает экономить топливо», — говорит он.

Однако сам эксперт все же предпочитает настоящие иллюминаторы. «Я немного помешан на окнах. Для меня искусственные никогда их не заменят», — говорит он.

 
 
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Вместо иллюминаторов со стеклами пассажирам предлагают смотреть на небо и землю за бортом самолета с помощью "виртуальных окон".
 
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