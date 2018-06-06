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Торт из цветов - неповторимый подарок для любителей флористики

07.06.2018 10:42 — Разное | Tut.by  
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Доставка цветов в Минске — это не только красивые букеты, утонченные композиции, но и невероятные «кулинарные» шедевры. Торт из цветов — тренд во флористических салонах, магазинах. Функция такого изделия — иметь красивый вид, радовать взор окружающих. Давайте подробнее рассмотрим этот флористический изыск.

Кулинария или флористика?


У шеф-поваров, флористов появилась одно и то же «заболевание» — цветочное. Если мастер-шефы стараются сделать все, чтобы цветочные украшения выглядели как настоящие бутоны, то флористам приходится делать обратное. Они превращают цветы в разные слои крема, бисквитного теста, сверху добавляют невероятные яркие украшения.

Стол, на котором расположатся такие «кулинарные» шедевры, останется в памяти гостей надолго. Благодаря умелым стараниям флористов, цветы будут подобраны настолько четко, что каждый гость захочет ощутить на вкус цветочные торты. Ведь прекрасный «кремовый» слой смотрится очень аппетитно.

Букет или торт?


Флористические магазины предлагают цветочный букет как торт. Получается своеобразная корзина, которая станет украшением праздничного стола наравне со сладким кондитерским украшением. В полученное цветочное изделие очень просто вставить свечи, чтобы именинник их задул. Цветочный торт станет хорошим подарком и для близких, и для малознакомых людей.

Взяв с собой этот шедевр флористического мастерства, вы подчеркнете свою оригинальность, креативность мыслей. Изделие подойдет как для дружеской встречи, так и для торжественных мероприятий.

Как «приготовить» торт из цветов?


Торт из красных роз, утонченных хризантем, величественных гербер изготовляется традиционным методом. Для этого применяют специальную губку, вырезают ее в необходимой форме, гармонично вставляют туда цветы. Заблаговременно губка обязательно пропитывается специальной смесью, чтобы представители флористического мира долгое время выглядели свежо и красиво.

Для создания оригинального цветочного торта-букета диаметром в 35-40 см понадобится 17-20 розовых роз, 1 белая роза (для центральной роли), белая кустовая хризантема (20-25 шт.), органза-лента, свечи, декоративное кашпо, оазис. Цветочные вариации и размер зависят от фантазии заказчика или исполнителя.

Когда пригодится цветочный торт?


Такие флористические украшения универсальны: они прекрасно смотрятся в качестве подарка имениннику, очень торжественно выглядят на свадебных церемониях. Ими украшают столы в ресторане, дарят молодоженам. Нежная конструкция придется по душе взрослым, детям, станет сюрпризом для родителей, малышей. Такой шедевр приведет в восторг каждого, кто его увидит.

Место цветочного торта — в центре стола, ему не место в вазе или на подоконнике. Такой подарок вызовет восхищение у гостей.

Торт из цветов — современная тенденция, которая набирает все больше популярности, используется в качестве подарка родным и близким. Флористы магазинов цветов каталога TAM.BY предложат множество оригинальных идей оформления «кулинарных» шедевров, которые займут достойное место на любом мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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