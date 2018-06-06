7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль врезался в дерево, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла примерно в полночь. Установлено, что 21-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал сначала на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, а также 20-летняя и 22-летняя девушки-пассажиры с травмами были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации областной больницы.