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10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

07.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери восьмая пиццерия сети  «Пицца и Кофе», по адресу г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 3. Мы спешим поделиться с Вами радостью своих открытий и пригласить к нам на праздник!

Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы и победы, а также, самая большая пицца диаметром 1,5 метра, которую сможет попробовать каждый желающий.

Немного о нас:

Первая пиццерия «Пицца и Кофе» была открыта в Гродно в 2011 году. Открыли ее два литовца – Дарюш Кардис и Томаш Петюль. Они привезли в Гродно уникальную рецептуру пиццы, по которой она готовится до сих пор. Первое время Дарюш и Томаш сами работали за стойкой пиццерии и отдавали своему делу все силы и заботу. Возможно именно поэтому наши пиццы нашли своих верных поклонников, число которых постоянно увеличивается, и, благодаря этому, мы можем открывать новые горизонты. На данный момент Вы можете посетить наши пиццерии уже в четырех регионах: в Гродно, Волковыске, Барановичах и Бобруйске, а в ближайшее время и в Слуцке.

Мы ценим наших гостей и стараемся их удивлять и учитывать их пожелания. Потому что у нас в меню есть не только сочные и ароматные пиццы, а также суши для любителей японской кухни и бургеры для тех, у кого нет времени на долгие обеденные трапезы.

«Пицца и Кофе» предлагает своему Гостю широкую кофейную карту. От обжигающей порции "эспрессо" до нежнейшего "раф кофе" и всё это по доступной цене. Любой горячий напиток у нас можно взять с собой, благодаря стильному бумажному стаканчику. Также мы предлагаем сезонное меню напитков: согревающие безалкогольные напитки в холодную пору года, и прохладительные безалкогольные коктейли в летнем меню.

Атмосфера «Пицца и Кофе» располагает к семейному отдыху, а также к встречам с друзьями и любимыми.

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

10 июня открывает свои двери пиццерия сети «Пицца и Кофе»

А, если Вам не хочется выходить из дома мы привезем любимые блюда к Вам, просто позвоните по номеру 7424 или сделайте заказ на сайте pizzacoffee.by

Каждого нашего гостя мы ждем как первого, и каждый день стараемся сделать лучше, чем вчера.

Приходите и наслаждайтесь вкусом вместе с «Пицца и Кофе».

Сайт http://pizzacoffee.by/

Инстаграм https://www.instagram.com/pizzacoffee.by 

ИООО «ДТ-ГРУПП», УНП 590910014

 
Теги: Гродно
 
 
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10 июня открывает свои двери восьмая пиццерия сети «Пицца и Кофе», по адресу г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 3. Мы спешим поделиться с Вами радостью своих открытий и...
 
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