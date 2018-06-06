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AliExpress начал блокировать аккаунты покупателей

07.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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AliExpress начал блокировать аккаунты покупателей
Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире AliExpress начал блокировать аккаунты пользователей, которые постоянно оставляют негативные комментарии и вступают в споры, сообщают СМИ.

AliExpress прибегает к таким мерам в целях защиты своих продавцов от недобросовестных покупателей, которые часто провоцируют споры и требуют возврат денег. Если же вас заблокировали по ошибке, вы всегда сможете подать апелляцию, но торговая площадка имеет право отклонить ее после рассмотрения.

Отмечается, что в последнее время подобн6ые негативные инциденты участились, поэтому онлайн-ритейлер и стал прибегать к радикальным методам в виде блокировки аккаунтов. Оказывается, что онлайн-магазин ведет свой собственный рейтинг пользователей, который постепенно понижается, если человек слишком часто участвует в спорах и провоцирует конфликты. Как только рейтинг доходит до отметки «ноль», пользователя блокируют

 
 
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Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире AliExpress начал блокировать аккаунты пользователей, которые постоянно оставляют негативные комментарии и вступают в...
 
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