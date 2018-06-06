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Радио «Беларусь» организует эфирный марафон по регионам

07.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Радио «Беларусь» организует эфирный марафон по регионам
Международное радио «Беларусь» проведет радиомарафон по разным уголкам страны, посвященный Году малой родины. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Корреспонденты радио побывают в разных белорусских городах, познакомят слушателей с их жителями, помогут ощутить колорит местности. Зарубежная аудитория получит возможность узнать больше об экономической, социальной, спортивной и культурной жизни регионов.

Отправным пунктом радиомарафона станет Новополоцк. Промышленный гигант, город молодежи, культурная столица Беларуси-2018 в этом году отмечает 60-летие. Три дня — 8, 9 и 10 июня — радиоэфир с 16.00 до 17.00 будет посвящен Новополоцку и его жителям. Из репортажей можно будет узнать о международных связях города, производстве, разработках местных ученых, познакомиться с деятельностью Полоцкого государственного университета и Центра культуры Новополоцка, традициями детской художественной школы им. И.Ф. Хруцкого и услышать интервью с известными спортсменами — уроженцами Новополоцка. Героями этих интервью станут трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко и депутат Палаты представителей, чемпион мира и призер Олимпийских игр метатель Вадим Девятовский.

Радио «Беларусь» круглосуточно вещает на 9 языках: белорусском, русском, польском, английском, немецком, французском, испанском, китайском и арабском.

 
Теги: знакомства
 
 
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Международное радио «Беларусь» проведет радиомарафон по разным уголкам страны, посвященный Году малой родины. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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