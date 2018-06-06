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Встреча с сельскими жителями
07.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Сергей Васильевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой на территории Гомельской области, рассказал об основных причинах возникновения пожаров, а также о соблюдении правил пожарной безопасности не только на рабочем месте, но и дома, привел ряд примеров пожаров, в том числе из личного опыта.
Заместитель начальника порекомендовал присутствующим установить в своих домах автономный пожарный извещатель. Остановился на теме предупреждения детского травматизма и гибели детей на пожарах. Не обошли стороной тему ответственности родителей за оставление детей без присмотра.
В конце встречи присутствующим был продемонстрирован фильм о безопасности детей.
По информации РОЧС.
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Заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС С.В. Шутов встретился с жителями агрогородка Великий Бор. Сергей Васильевич ознакомил...
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