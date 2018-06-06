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Россельхознадзор снова недоволен белорусской «молочкой». В молоке обнаружили нитраты
07.06.2018 10:44 — Разное | Ежедневник
фото: iz.ru
Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями проводится расследование, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.
Россельхознадзор начнет расследование по факту обнаружения нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает
4 июня Россельхознадзор заявил о временном ограничении ввоза на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии. Российское ведомство уже проинформировало о решении замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями...
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