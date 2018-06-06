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Россельхознадзор снова недоволен белорусской «молочкой». В молоке обнаружили нитраты

07.06.2018 10:44 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор снова недоволен белорусской «молочкой». В молоке обнаружили нитраты

фото: iz.ru

Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями проводится расследование, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор начнет расследование по факту обнаружения нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

«При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», — сказала она.

Мелано уточнила, что речь идет о питьевом ультрапастеризованном, стерилизованном и пастеризованном молоке ряда белорусских производителей. По ее словам, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.

Представитель ведомства отметила, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока. «В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции», — сказала Мелано.

4 июня Россельхознадзор заявил о временном ограничении ввоза на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии. Российское ведомство уже проинформировало о решении замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.

 
 
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями...
 
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