Россельхознадзор снова недоволен белорусской «молочкой». В молоке обнаружили нитраты

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей. В связи с выявленными нарушениями проводится расследование, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор начнет расследование по факту обнаружения нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС .



«При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», — сказала она.



Мелано уточнила, что речь идет о питьевом ультрапастеризованном, стерилизованном и пастеризованном молоке ряда белорусских производителей. По ее словам, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.



Представитель ведомства отметила, что нередко эти нитраты добавляются в молоко для того, чтобы скорректировать уровень белка и не допустить свертывания молока. «В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции», — сказала Мелано.

4 июня Россельхознадзор заявил о временном ограничении ввоза на российский рынок молока и молочной продукции из Белоруссии. Российское ведомство уже проинформировало о решении замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.