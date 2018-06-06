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Эскперт рассказал, почему российский Су-57 не самолет-невидимка

07.06.2018 10:55 — Разное | Tut.by  
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Российский самолет Су-57 сфотографировали на параде Победы в России 9 мая. Анонимный эксперт британского издания Express высказал сомнения в высокой малозаметности российского истребителя пятого поколения и назвал несколько причин этого.


Су-57 и F-22.Фото: express.co.uk

Первая причина — швы между закрылками на самолете слишком большие. Для сравнения у американского F-22 Raptor закрылки на конце крыла имеют очень плотные швы, которые не рассеивают радиолокационные волны и поэтому сохраняют его слабую заметность для радаров.

Вторая причина в том, что задние хвосты Су-57 имеют широкий зазор, где они отклоняются от фюзеляжа, что негативно влияет на малозаметность машины.

Еще эксперт обратил внимание на нос Су-57, на котором заметны швы вокруг купола, что исключает скрытность, в то время как у F-35 и F-22 гладкий, наклонный нос.

В нижней части Су-57 хорошо видны заклепки и есть острые края. «Если ничто другое не убеждает в том, что никаких усилий по скрытности не было предпринято, то это и есть довод», — отметил собеседник издания.

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Ученый проанализировал планер российского самолета.
 
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