Эскперт рассказал, почему российский Су-57 не самолет-невидимка

Российский самолет Су-57 сфотографировали на параде Победы в России 9 мая. Анонимный эксперт британского издания Express высказал сомнения в высокой малозаметности российского истребителя пятого поколения и назвал несколько причин этого.



Су-57 и F-22.Фото: express.co.uk

Первая причина — швы между закрылками на самолете слишком большие. Для сравнения у американского F-22 Raptor закрылки на конце крыла имеют очень плотные швы, которые не рассеивают радиолокационные волны и поэтому сохраняют его слабую заметность для радаров.

Вторая причина в том, что задние хвосты Су-57 имеют широкий зазор, где они отклоняются от фюзеляжа, что негативно влияет на малозаметность машины.

Еще эксперт обратил внимание на нос Су-57, на котором заметны швы вокруг купола, что исключает скрытность, в то время как у F-35 и F-22 гладкий, наклонный нос.

В нижней части Су-57 хорошо видны заклепки и есть острые края. «Если ничто другое не убеждает в том, что никаких усилий по скрытности не было предпринято, то это и есть довод», — отметил собеседник издания.