Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар пробил вниз уровень 2,00 BYN в начале торгов 7 июня, а евро дорожает уже четвёртый раз подряд, биткойн +80.53.

Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0058 рубля до 1,9957 BYN/USD до минимума за 16 дней. Всего две недели доллар держался выше уровня 2,00 BYN.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0045 рубля до 2,3580 BYN/EUR. Евро укрепляется уже четвёртый раз подряд.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,0060 рубля до 3,2304 BYN/100RUB и покинул минимум за 9 дней, на котором оказался вчера.

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