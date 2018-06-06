Два мастер-класса в Центре творчества

5 июня в Центре творчества прошли сразу два мастер-класса по изготовлению сувениров из бумаги.

5 июня в Центре творчества детей и молодежи Дзержинского района прошли сразу два мастер-класса по изготовлению сувениров из бумаги.

Педагоги Вайкшнарис Оксана Александровна и Скварчевская Виктория Александровна подарили детям настоящий праздник творчества. Ребята с удовольствием изготавливали сувениры, делились впечатлениями о каникулах. Время, как всегда, пролетело незаметно. Ребята, вдохновленные проделанной работой, не хотели покидать Центр творчества и обещали посетить еще не один мастер-класс.



