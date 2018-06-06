​Белорусская делегация отправилась в Москву на переговоры по вопросам поставок молока

Для решения вопроса с поставками молока в Москву отправилась белорусская делегация. Возглавляет её министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Ожидаются переговоры с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым. Встречу накануне анонсировал вице-премьер нашей страны и предположил, что проблема может быть снята до конца недели. Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставку белорусского молока в таре больше двух с половиной литров.