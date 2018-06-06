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Игорь Шуневич: количество сотрудников МВД сокращено на 10%
По словам министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, в процессе реформирования структуры ведомства количество его сотрудников сократилось на 10%.
Глава МВД, в частности, отметил, что некоторые подразделения были упразднены. Например, полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства.
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По словам министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, в процессе реформирования структуры МВД количество его сотрудников сократилось на 10%.
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