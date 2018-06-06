Скрывающие лицо головные уборы запретили в учебных заведениях Норвегии

5 июня парламент Норвегии проголосовал за запрет на ношение закрывающих лицо уборов в дошкольных учреждениях, в школах и вузах, а также во время учебных занятий с прибывшими иммигрантами, сообщает Министерство образования и исследований Норвегии.



Запрет вступит в силу в августе 2018 года и касается студентов, школьников и преподавателей. В то же время данное ограничение не действует на время, не связанное с непосредственными занятиями в классных комнатах.

Контроль за соблюдением запрета будет возложен на учебные заведение. Наиболее серьезным последствием нарушения правил может стать отстранение от занятий или увольнение с работы.