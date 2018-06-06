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Ветковские спортсмены заняли первое общекомандное место в первенстве по лёгкой атлетике в рамках областной спартакиады школьников

07.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Ветковские спортсмены заняли первое общекомандное место в первенстве по лёгкой атлетике в рамках областной спартакиады школьников

Кубок за первое общекомандное место в первенстве по лёгкой атлетике в рамках XXX Гомельской областной спартакиады школьников завоевали ребята Ветковского района 2004—2005 годов рождения. Соревнования проходили 25-26 мая в Гомеле.

Как рассказал учитель физической культуры гимназии города Ветки Виктор Бадюлин, наш район представляли его воспитанники Кристина Лещенко, Карина Ливадная, Анастасия Ребенок, Татьяна Короткевич, Михаил Пантюк. А также — Богдан Назаренко, воспитанник учителя физкультуры из Великонемковского детского сада-средней школы Андрея Писсякова; Андрей Марчук из первой городской школы (учитель — Евгений Беляцкий) и Иван Терских — учащийся Радужской средней школы (учитель — Владимир Гутор). Свою силу и удаль, стремление к победе ребята показали в соревнованиях по многоборью, метанию диска, толканию ядра, метанию копья, по прыжкам в высоту.  

Примечательно, что в личном зачёте в отдельных видах состязаний каждый из участников нашей команды вошёл в десятку сильнейших юных спортсменов области. А в метании копья не было равных Карине Ливадной: ей досталась наивысшая награда. Юную ветковчанку отметили как перспективную спортсменку для дальнейших соревнований более высокого уровня.

Областная спартакиада школьников проводилась по 14 видам спорта на протяжении года. В отдельных видах соревнований осенью и весной наши юноши и девушки также результативно показывали себя. По общим итогам спартакиады Ветковский район занял пятое место среди районов Гомельской области.

По словам Виктора Бадюлина, столь высокой награды в лёгкой атлетике за ветковчанами не числилось больше двадцати лет. Эта победа ценна и тем, что некоторые виды состязаний не входят в школьную программу обучения физической культуре. Тренировки проходили во внеурочное время, на энтузиазме учителей и при желании учащихся.

Наталья ТИТУШКИНА.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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