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Во избежание несчастных случаев от действия электротока соблюдайте элементарные правила электробезопасности

07.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Во избежание несчастных случаев от действия электротока соблюдайте элементарные правила электробезопасности

Уважаемые взрослые и дорогие ребята! По данным статистики, в дни школьных каникул дети особенно подвержены поражению электротоком. Так как зачастую остаются на каникулах дома одни, пользуются самостоятельно бытовыми электрическими приборами, организовывают игры вблизи энергообъектов.

Во избежание несчастных случаев от действия электротока необходимо помнить и выполнять элементарные правила электробезопасности:

— не допускайте шалости при обращении с включёнными в сеть электроприборами;

— не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8-10 метров;

— не устраивайте игры под проводами электролиний и вводами в здания;

— не влезайте на опоры линий электропередачи;

— не делайте «селфи» вблизи и на энергообъектах;

— не запускайте бумажных змеев вблизи линий электропередачи;

— не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;

— не пользуйтесь включёнными в сеть переносными лампами и бытовыми электроприборами (магнитофонами, радиоприёмниками и др.) в садах, огородах, сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами (бетонными, кирпичными и т.д.);

— отключайте электронагревательные приборы: чайники, самовары от электрической сети при заполнении их водой непосредственно от водопроводной системы;

— не ремонтируйте самостоятельно неисправную электропроводку, а сообщите о неисправности родителям или взрослым;

— при использовании переносных электроприборов не закладывайте шнуры за газовые, отопительные, водопроводные трубы;

— не вешайте на провода электропроводок никаких предметов;

— не пользуйтесь неисправными штепсельными розетками, выключателями, шнурами для включения электрооборудования и электроприборов.

Ребята! Изучайте и строго соблюдайте правила электробезопасности, требуйте их соблюдения от ваших товарищей. Помните, что пренебрежение этими правилами может привести к несчастному случаю.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго».

 
 
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Уважаемые взрослые и дорогие ребята! По данным статистики, в дни школьных каникул дети особенно подвержены поражению электротоком. Так как зачастую остаются на...
 
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