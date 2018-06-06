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Необычная находка, или Как водитель в Минске котенка спасал

07.06.2018 11:06 — Разное | Tut.by  
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Необычную находку обнаружил читатель AUTO.TUT.BY Андрей под капотом своего автомобиля. Правда достать ее он смог лишь при помощи работников СТО.


По словам автомобилиста, утром 6 июня он поехал на работу и в какой-то момент, проезжая небольшой сквер, услышал «крики, напоминающие то ли животное, то ли птицу».

— Проехав сквер стало ясно, что звуки доносятся из моей машины. Я припарковался, заглушил двигатель и обследовал автомобиль. Ничего необычного замечено не было, да и звуки прекратились, — рассказал Андрей.

Вечером, выйдя с работы, парень еще раз осмотрел машину и, ничего не обнаружив, завел двигатель. Звуки снова начали повторяться. Стало понятно, что под капотом какое-то животное, но оно где-то между двигателем и защитой. И если двигатель нагреется, то оно погибнет.

— Было принято решение ехать на СТО около выезда из авторынка в Малиновке. Езды максимум 10 минут, да и ребята заверили, что помогут. Важно было, чтобы двигатель не успел сильно разогреться, поэтому на горках и светофорах я его выключал, — говорит автомобилист.

На СТО выяснилось, что под двигателем сидит маленький, пушистый и немного грязный котенок. По словам Андрея, он был немного напуган, но жив и здоров.

 
 
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По словам автомобилиста, утром 6 июня он поехал на работу и в какой-то момент, проезжая небольшой сквер, услышал "крики, напоминающие то ли животное, то ли птицу".
 
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