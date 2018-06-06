У первой серии «Секса в большом городе» юбилей — она появилась на экранах 20 лет назад. Дизайнеры студии Modsy создали копию квартиры Carrie’S Greenwich Village. Они переработали интерьер, чтобы показать, как Кэрри могла бы жить там сегодня.



НВО





Нынешний дизайн уже не такой простой. По мнению дизайнеров, Кэрри поменяла бы мебель и освежила стены.



Фото: Modsy



Фото: Modsy



Фото: Modsy





Подумали дизайнеры и о квартире Миранды, в которой бы она жила спустя 20 лет после выхода первой серии.













Для Миранды выбрали светло-серую и коричневую палитры, без намека на мельтешение цвета.



Фото:HBO

Но самую «сексуальную» квартиру оформили для Саманты.



Фото: Modsy



Фото: Modsy



Фото: Modys

Квартира Шарлотты — квартира перфекционистка. Минималистична, светла, идеальна.











Фото: Modsy