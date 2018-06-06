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Квартира для "Секса в большом городе": дизайнеры показали, как она должна выглядеть
У первой серии «Секса в большом городе» юбилей — она появилась на экранах 20 лет назад. Дизайнеры студии Modsy создали копию квартиры Carrie’S Greenwich Village. Они переработали интерьер, чтобы показать, как Кэрри могла бы жить там сегодня.
Нынешний дизайн уже не такой простой. По мнению дизайнеров, Кэрри поменяла бы мебель и освежила стены.
Подумали дизайнеры и о квартире Миранды, в которой бы она жила спустя 20 лет после выхода первой серии.
Для Миранды выбрали светло-серую и коричневую палитры, без намека на мельтешение цвета.
Но самую «сексуальную» квартиру оформили для Саманты.
Квартира Шарлотты — квартира перфекционистка. Минималистична, светла, идеальна.
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В этом году - юбилей сериала. Уже 20 лет!
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