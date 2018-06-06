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По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия
Фото из архива
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси...
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