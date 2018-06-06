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​Индийские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в строительство логистического комплекса под Оршей

07.06.2018 11:36 — Разное | ОНТ  
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Бизнесменов из Индии заинтересовал новый комплекс, который возводится под Оршей. В одном месте здесь пересекаются крупнейшие транспортные коридоры (с Запада на Восток и с Юга на Север). Доставлять товары можно автомобильным, железнодорожным и даже авиатранспортом.

Первый груз склад примет в конце года, но на площадке будет и большой промышленный кластер. Его строят с учётом потребностей будущих резидентов. Общая площадь – 230 гектаров. Бизнесмены из Индии (а это директора машиностроительных предприятий, компаний, занятых в металлообработке, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве) интересовались льготами. Площадка под Оршей получит статус «особой экономической» – разработан проекта указа, который позволит здесь предоставлять те же преференции, что и в индустриальном парке «Великий Камень».

Деловые контакты промышленников двух стран активизировались осенью, после визита Президента Беларуси в Индию. Помимо интереса деловых кругов Индии, переговоры идут с компаниями из Китая, Турции, России.

Подробности – в видеоинформации

 
 
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Бизнесменов из Индии заинтересовал новый комплекс, который возводится под Оршей.
 
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