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Парламент Италии поддержал нового премьер-министра
Правительству Джузеппе Конте вынесли вотум доверия. Впрочем, голосование стало, скорее, формальностью.
Его итоги были предсказуемы: представители партий «Движение пяти звёзд» и «Лига» получили большинство мест в парламенте. К слову, среди обещаний Джузеппе Конте – жёсткие переговоры с ЕС, особенно в вопросах налоговой реформы и миграции.
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Впрочем, голосование стало, скорее, формальностью.
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