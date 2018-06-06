​Парламент Италии поддержал нового премьер-министра

Правительству Джузеппе Конте вынесли вотум доверия. Впрочем, голосование стало, скорее, формальностью.

Его итоги были предсказуемы: представители партий «Движение пяти звёзд» и «Лига» получили большинство мест в парламенте. К слову, среди обещаний Джузеппе Конте – жёсткие переговоры с ЕС, особенно в вопросах налоговой реформы и миграции.