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Дания и Австрия хотят высылать беженцев в страны Европы, не входящие в ЕС
Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил про желание своей страны способствовать созданию за пределами ЕС центров для беженцев, которым отказались предоставлять убежище.
Ему вторил и канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, данная инициатива уже согласована с несколькими европейскими странами.
Политики рассчитывают, что шаги в направлении реализации этой инициативы будут сделаны уже в 2018 году.
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Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил про желание своей страны способствовать созданию за пределами ЕС центров для беженцев, которым отказались...
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