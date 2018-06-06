Дания и Австрия хотят высылать беженцев в страны Европы, не входящие в ЕС

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил про желание своей страны способствовать созданию за пределами ЕС центров для беженцев, которым отказались предоставлять убежище.

Ему вторил и канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, данная инициатива уже согласована с несколькими европейскими странами.

Политики рассчитывают, что шаги в направлении реализации этой инициативы будут сделаны уже в 2018 году.