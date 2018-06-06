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Белоруска Анна Городская взяла серебро легкоатлетического турнира в Израиле
Завершился представительный турнир по прыжкам в высоту. В своей лучшей попытке Анна показала результат один метр и
Спортсменка вернулась в сектор после годичного перерыва, связанного с травмой.
Победила в соревнованиях Мария Вукович из Черногории.
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Завершился представительный турнир по прыжкам в высоту. В своей лучшей попытке Анна показала результат один метр и 82 сантиметра.
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