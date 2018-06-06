Белоруска Анна Городская взяла серебро легкоатлетического турнира в Израиле

Завершился представительный турнир по прыжкам в высоту. В своей лучшей попытке Анна показала результат один метр и 82 сантиметра.

Спортсменка вернулась в сектор после годичного перерыва, связанного с травмой.

Победила в соревнованиях Мария Вукович из Черногории.