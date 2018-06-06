Футбол: Бельгия разгромила Египет в товарищеском матче

Итог встречи – 3:0. В первом тайме Ромелу Лукаку открыл счет. Затем европейцы увеличили свое преимущество – точный удар на счету Эдена Азара. На 92-й минуте Маруан Феллайни закрепил победу своей команды.

На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет в группе с Англией, Тунисом и Панамой. Египет встретится с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.