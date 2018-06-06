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Футбол: Бельгия разгромила Египет в товарищеском матче
Итог встречи – 3:0. В первом тайме Ромелу Лукаку открыл счет. Затем европейцы увеличили свое преимущество – точный удар на счету Эдена Азара. На 92-й минуте Маруан Феллайни закрепил победу своей команды.
На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет в группе с Англией, Тунисом и Панамой. Египет встретится с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.
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Итог встречи –3:0. В первом тайме Ромэлу Лукаку открыл счет. Затем европейцы увеличили свое преимущество – точный удар на счету Эдэна Азара. На 92-й минуте Маруан...
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