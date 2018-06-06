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Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%

07.06.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%
БЕЛТА

«Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% (сотрудников – Прим.) всех органов и подразделений Министерства внутренних дел», - слова министра внутренних дел Игоря Шуневича приводит БЕЛТА

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Был упразднен ряд подразделений, в том числе: полки патрульно-постовой службы. Сокращено главное управление командующего во внутренних войсках. 

«Я говорю о полковничьих и подполковничьих должностях. То есть мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава, естественно, не потеряв качество. Статистика уголовной преступности, общественной безопасности об этом свидетельствуют», - сообщил министр. 

 
 
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Упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства. Сокращено главное управление командующего во...
 
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