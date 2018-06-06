Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%

«Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% (сотрудников – Прим.) всех органов и подразделений Министерства внутренних дел», - слова министра внутренних дел Игоря Шуневича приводит БЕЛТА .

Был упразднен ряд подразделений, в том числе: полки патрульно-постовой службы. Сокращено главное управление командующего во внутренних войсках.

«Я говорю о полковничьих и подполковничьих должностях. То есть мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава, естественно, не потеряв качество. Статистика уголовной преступности, общественной безопасности об этом свидетельствуют», - сообщил министр.