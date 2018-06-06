|
Автомобиль врезался в дерево в Гомеле
В Гомеле автомобиль врезался в дерево, три человека пострадало, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошёл ночью 7 июня. 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а потом на тротуар. Там он врезался в дерево.
В результате аварии водитель и два пассажира – 20-летняя и 22-летняя девушки – с травмами были госпитализированы. Одна из них в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле автомобиль врезался в дерево, три человека пострадало, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)