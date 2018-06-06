​Автомобиль врезался в дерево в Гомеле

В Гомеле автомобиль врезался в дерево, три человека пострадало, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошёл ночью 7 июня. 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а потом на тротуар. Там он врезался в дерево.

В результате аварии водитель и два пассажира – 20-летняя и 22-летняя девушки – с травмами были госпитализированы. Одна из них в тяжёлом состоянии находится в реанимации.