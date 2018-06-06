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При взрыве в Ираке пострадали 90 человек: выдвигается несколько версий ЧП
Новости Ирака. Ночью на востоке столицы страны прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 20 погибших. Еще 90 пострадали. Они доставлены в больницы.
ЧП произошло у мечети, в которой располагался склад боеприпасов. Взрыв прогремел, когда снаряды переносили из храма в машину.
Однако это не единственная версия произошедшего. Местные СМИ со ссылкой на МВД страны, назвали взрыв терактом. Ведётся расследование инцидента.
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Новости Ирака. Ночью на востоке столицы страны прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 20 погибших. Еще 90 пострадали. Они...
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