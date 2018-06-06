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На 73 году жизни скончался народный артист Беларуси композитор Эдуард Зарицкий

07.06.2018 11:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 июня скончался первый заместитель председателя Белорусского Союза композиторов, народный артист Беларуси Эдуард Борисович Зарицкий.

Об этом сообщает Белорусский союз композиторов.

Композитора не стало на 73 году жизни.

Эдуард Зарицкий работал в жанрах инструментальной музыки, эстрадной песни, музыки для театра, телевидения и кино. Композитор являлся создателем симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит.

Широкую известность композитор получил как автор песен. Он написал десятки композиций, которые известны слушателю – «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Я вернусь». Эти мелодии пело не одно поколение.

Информация о похоронах композитора появится позже.

Эдуард Зарицкий был награжден орденом Франциска Скорины за создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру.

Два года назад Эдуард Борисович отмечал свое 70-летие. Он рассказывал, как создает свои произведения.

«Для меня каждая песня как сначала. Я как студент» (здесь подробнее).

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 6 июня скончался первый заместитель председателя Белорусского Союза композиторов, народный артист Беларуси Эдуард Борисович Зарицкий. Об этом...
 
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