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На 73 году жизни скончался народный артист Беларуси композитор Эдуард Зарицкий
Новости Беларуси. 6 июня скончался первый заместитель председателя Белорусского Союза композиторов, народный артист Беларуси Эдуард Борисович Зарицкий.
Об этом сообщает Белорусский союз композиторов.
Композитора не стало на 73 году жизни.
Эдуард Зарицкий работал в жанрах инструментальной музыки, эстрадной песни, музыки для театра, телевидения и кино. Композитор являлся создателем симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит.
Широкую известность композитор получил как автор песен. Он написал десятки композиций, которые известны слушателю – «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Я вернусь». Эти мелодии пело не одно поколение.
Информация о похоронах композитора появится позже.
Эдуард Зарицкий был награжден орденом Франциска Скорины за создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру.
Два года назад Эдуард Борисович отмечал свое 70-летие. Он рассказывал, как создает свои произведения.
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Новости Беларуси. 6 июня скончался первый заместитель председателя Белорусского Союза композиторов, народный артист Беларуси Эдуард Борисович Зарицкий. Об этом...
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