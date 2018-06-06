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Чехол для iPhone за 1250 долларов обнаружит оружие и взрывчатые вещества

07.06.2018 11:47 — Разное | Tut.by  
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Компания Royal Holdings выпустила чехол под названием SWORD для iPhone 8 Plus (также подходит для Google Pixel 2 XL), который может обнаруживать скрытое оружие и взрывчатые вещества. Об этом пишет 9to5mac.


Аксессуар включает 18 антенн и использует звуковые волны в качестве гидролокатора для обнаружения взрывчатых веществ и оружия на расстоянии до 12 метров. В специальном приложении можно проверить, несет ли прохожий с собой нечто опасное, сравнив результаты сканирования с предметами, занесенными в встроенную базу данных.


Разработчики устройства отмечают, что благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению база данных и точность распознавания будет постоянно улучшаться. Аппарат также может сканировать лица и сравнивать их с фотографиями людей, которым, например, запрещен вход в школьные или университетские кампусы.

Рабочий прототип создатели девайса обещают представить в августе, продажи стартуют в следующем году. Стоимость чехла — 1250 долларов. Кроме того, ежемесячная «подписка» для его работы обойдется еще в 30 долларов. Несмотря на высокую стоимость, компания уже приняла заказы на изготовление восьми тысяч подобных чехлов.

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны:

 
 
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Рабочий прототип компания обещает представить в августе.
 
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