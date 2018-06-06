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В Беларуси пересматривают ставки единого налога и сбора для сдающих квартиры и гаражи
В Беларуси продолжают повышать ставки единого налога для ИП и иных физлиц. Очередным регионом, где повысили ставки, стала Гродненская область. Регионы также продолжают поднимать размеры ставок подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду и наем квартиры, дачи, гаражи и машино-места.
Так, с 6 июня в Гродненской области
Ранее новые ставки единого налога с ИП и иных физлиц
Регионы также повышают размеры ставок подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду и наем квартиры, дачи, гаражи и машино-места. Так, их в мае повысили в
К примеру, в Гродно размер ставок подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах за месяц вырос до 30,2 рубля за каждую сдаваемую жилую комнату, садовые
В Минске в среднем ставки налога
Напомним, размер ставок подоходного налога для сдающих квартиры, дачи, гаражи и машино-места зависит от расположения помещений в экономико-планировочных зонах города Минска. В столице всего 5 зон.
Напомним, в прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено президентским указом, которым
В Минске ставки налога, например при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции
Размер базовой ставки единого налога в Минске за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 рублей. Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 рубля. За настройку музыкальных инструментов ставка будет в размере 25 рублей, за ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика — 56 рублей.
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В Беларуси продолжают повышать ставки единого налога для ИП и иных физлиц. Очередным регионом, где повысили ставки, стала Гродненская область.
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