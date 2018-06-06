В Беларуси пересматривают ставки единого налога и сбора для сдающих квартиры и гаражи

В Беларуси продолжают повышать ставки единого налога для ИП и иных физлиц. Очередным регионом, где повысили ставки, стала Гродненская область. Регионы также продолжают поднимать размеры ставок подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду и наем квартиры, дачи, гаражи и машино-места.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, с 6 июня в Гродненской области подняли ставки единого налога для ИП и иных физлиц. Их повысили из-за того, что они были ниже минимальных значений базовых ставок единого налога. В итоге в Гродненской области подняли размер ставок по 26 позициям (по 17 ставкам с ИП (по 12 видам деятельности) и 9 ставкам с физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность (по 5 видам деятельности).

Ранее новые ставки единого налога с ИП и иных физлиц ввели в Могилевской области, Минске и частично — в Гомельской и Витебской областях.

Регионы также повышают размеры ставок подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду и наем квартиры, дачи, гаражи и машино-места. Так, их в мае повысили в Гродненской и Минской областях, в апреле — в Могилевской области и Минске , а в марте — в Брестской .

К примеру, в Гродно размер ставок подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах за месяц вырос до 30,2 рубля за каждую сдаваемую жилую комнату, садовые

домики, дачи, а в Волковыске, Лиде, Новогрудке, Слониме и Сморгони — до 19,3 рубля.

В Минске в среднем ставки налога выросли на 6,3% по отношению к действовавшим ранее.

Напомним, размер ставок подоходного налога для сдающих квартиры, дачи, гаражи и машино-места зависит от расположения помещений в экономико-планировочных зонах города Минска. В столице всего 5 зон.

за жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи — для первой экономико-планировочной зоны — Br32,5 (ранее — Br30,5), для второй — Br27 (ранее — Br25,5), третьей и четвертой — Br23 (ранее — Br21,5), пятой — Br18,5 (ранее — Br17,5);

за металлический или деревянный гараж, машино-место — для первой экономико-планировочной зоны — Br10,5 (ранее — Br10), для второй — Br9 (ранее — Br8,5), для третьей, четвертой и пятой — Br6,9 (ранее — Br6,5);

за железобетонный или кирпичный гараж — для первой и второй экономико-планировочных зон — Br13,5 (ранее — Br12,8), для третьей, четвертой и пятой — Br12,5 (ранее — Br11,7);

за другое нежилое помещение за 1 кв. м площади — для первой и второй экономико-планировочных зон в размере Br5,3 (ранее — Br5,0), для третьей — Br3,5 (ранее — Br3,3), для четвертой и пятой — Br3 (ранее — Br2,8).

Напомним, в прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено президентским указом, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

В Минске ставки налога, например при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции составляют 20 рублей, при предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания — 116 рублей за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 рублей — в квартирах с количеством комнат более двух).

Размер базовой ставки единого налога в Минске за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 рублей. Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 рубля. За настройку музыкальных инструментов ставка будет в размере 25 рублей, за ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика — 56 рублей.