﻿ "Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос. 21.by
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"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос

07.06.2018 11:36 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman
"Нам удалось все", - заявила редакция.

С последним номером "Наша Нива" прекращает регулярный выход бумажной газеты и продолжает существование в электронной версии как портал NN.BY.

"Наша Нива" показала всем, как адаптироваться к новой эпохе. В мае текущего года NN.BY посетили 475 тысяч пользователей, которые прочитали 7,1 миллиона страниц. А бывают месяцы значимых событий, и тогда цифры возрастают даже вдвое. Это несравнимо с аудиторией бумажной газеты. В дальнейшем выпуске печатной газеты не осталось практического смысла. Хотя, выпуская последний номер, мы с ностальгией и восторгом рассматривали
наши старые первые полосы.


С помощью интернета "Наша Нива" добилась рекордного в своей истории (с начала 20 века) охвата аудитории, отмечает редакция.

Бумажной версии газеты хватает альтернатив, поясняют в "Нашей Ниве" еще одну причину отказа.

Мы бы дольше держались за бумажное издание, если бы ему не было альтернативы, если бы мы были единственным источником информации для старшего поколения, которое не имеет доступа к интернету. Но ведь есть качественные, патриотические «Народная воля», «Новы час», «Рэгіянальная газета», другие издания.


На бумаге "Наша Нива" планирует выпускать историческую литературу. Готовится также новый проект «Наша гісторыя».

Предлагаем подборку первых полос газеты от NN.BY.

"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос


"Наша Нива" отказалась от бумажной версии. 8 лучших фото первых полос

 
 
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