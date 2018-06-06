Эксперт: Страна хочет в Болонский процесс, чтобы приманить иностранных студентов





По информации Общественного Болонского комитета

В 2015 году вступление Беларуси в Болонский процесс сопровождалось подписанием дорожной карты. В ней страна взяла на себя обязательства по реформированию системы высшего образования, чтобы максимально приблизить его к принципам Европейского пространства высшего образования.Спустя три года страна фактически не выполнила ни одного обещанного пункта, констатировал член Общественного Болонского комитетаво время дискуссии «Где Беларусь на карте Болонского процесса?».Об этом же говорится в декларации Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования, которая прошла в Париже в мае. Страна только начала некоторые реформы, но еще есть весомые проблемы, которые предстоит преодолеть, отмечается в документе.− При подготовке документа для саммита были высказаны разные точки зрения, в том числе достаточно радикальные. В частности, Европейский союз студентов предлагал приостановить членство Беларуси в Болонском процессе до того момента, когда страна покажет определенного рода прогресс, − рассказал Владимир Дунаев в комментарии для Завтра твоей страны.Основные требования, которые Беларусь должна была выполнить к 2018 году: перейти на трехступенчатое обучение «бакалавр — магистр — доктор»; создать новую систему рамки квалификаций; бесплатно выдавать приложения к диплому на английском языке; создать независимое агентство по качеству образования; уравнять финансовую поддержку студентов частных и государственных вузов; отменить распределение; развивать академическую мобильность студентов и преподавателей; предоставить автономию университетам; создать возможность регистрации студенческих организаций по заявительному, а не разрешительному принципу.− Мы надеялись, что 20-25% обещаний будут выполнены. Это реализация трехступенчатого обучения − сегодня можно говорить, что у нас в той или иной степени два цикла есть, но третий остается за пределами системы высшего образования. И бесплатная выдача приложений к дипломам на английском языке, оформленных в соответствии со стандартами Европы и ЮНЕСКО. Но мы ошибались, − пояснил Владимир Дунаев.Не исключено, что эти два пункта начнут реализовываться, когда будет принята новая редакция Кодекса об образовании.Невыполнение положений дорожной карты Министерство образования объясняет слишком короткими сроками для их реализации.− Отдельные страны вступали в Болонский процесс порядка 16-17 лет. А от Беларуси хотят, чтобы она за три года выполнила всю ту же работу и провела все те же реформы. Это очень медленные процессы. И это в том числе вопрос экономический, − отметил во время дискуссии представитель Министерства образования.Многие вопросы по реформированию системы высшего образования упираются в сложное законодательство и бюрократический процесс согласований между ведомствами, заметил Владимир Дунаев.Некоторые представители парижской конференции министров образования считали, что стоит продлить действие дорожной карты, чтобы Беларусь могла выполнить свои обещания. Министерство образования разработало и предложило стратегический план действий по имплементации основных целей развития системы образования до 2020 года, который одобрила наблюдательная группа Болонского процесса.Этим документом страна практически подтвердила, что готова выполнять требования дорожной карты Болонского процесса.− В письме, которое цитируется в финальном отчете наблюдательной группы, говорится, что Беларусь не желает никакой исключительности. Тем не менее эта исключительность сохраняется и выражается в том, что Беларусь – единственная страна, которая принята фактически условно, − считает Владимир Дунаев.Болонский процесс не обязателен для всех стран. Это добровольное сотрудничество государств, которые заинтересованы в улучшении качества своего образования через инструменты процесса.− Беларусь же при вступлении не делала акцент на заинтересованности в повышении качество образования. Если упростить, было сказано, что страна хочет в Болонский процесс для того, чтобы приманить иностранных студентов, сказав, что у нас европейская система обучения и дипломы европейского качества, − говорит Владимир Дунаев.Тем не менее, для Беларуси сделали исключение, приняв ее в члены Болонского процесса до того, как она выполнит все предъявляемые требования по реформированию высшего образования. И теперь, все еще не выполнив свои обещания, страна остается в Болонском процессе с условием выполнения стратегического плана действий.