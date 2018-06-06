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Самолёты с виртуальными иллюминаторами представила публике авиакомпания Emirates
Авиакомпания Emirates показала салон новых самолётов, в которых реальные иллюминаторы заменены на виртуальные.
Правда, ноу-хау смогут оценить только пассажиры первого класса. На виртуальные «окна» будет выводиться изображение с наружных камер, установленных на обшивке лайнера.
Президент Emirates Тим Кларк отметил, что качество получаемого изображения невероятно высокое. Также, по его мнению, новая технология позволит оптимизировать конструкцию самолёта и сделать борт легче и быстрее.
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Авиакомпания Emirates показала салон новых самолётов, в которых реальные иллюминаторы заменены на виртуальные.
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