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КГБ проверяет по делу осужденного за шпионаж украинца Шаройко ряд белорусских граждан

07.06.2018 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Комитет государственной безопасности Беларуси проверяет ряд белорусских граждан на причастность к деятельности осужденного в республике за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко.

"Там не только один Шаройко - помимо Шаройко не один шпион. Причем Шаройко – он профессиональный разведчик, и это один разговор", - заявил глава КГБ Валерий Вакульчик журналистам в четверг в Минске.

По словам В.Вакульчика, в отношении белорусских граждан, причастных к делу П.Шаройко, "материалы выделены в отдельное производство". "Я не могу раньше времени озвучивать", - добавил глава КГБ. "Надо объективно  в этой части разобраться", - пояснил он.

В мае председатель Комитета госбезопаности заявил, что П.Шаройко  в феврале текущего года приговорен к восьми годам заключения за шпионаж. Верховный суд республики рассматривал дело в закрытом режиме.

О задержании КГБ с поличным П.Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года.  По данным комитета, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Беларуси. Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственной безопасности Беларуси проверяет ряд белорусских граждан на причастность к деятельности осужденного в республике за шпионаж украинского...
 
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